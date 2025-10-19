Nothingは、2025年3月にミドルレンジスマートフォン「Phone (3a)」を発売しましたが、さらに低価格の「Lite」モデルを2025年中にグローバル展開する可能性があると報じられています。 ↑お手ごろな「Lite」に期待（画像はPhone (2a)）。 海外スマートフォン情報サイトのXpertPickによると、製品名は「Nothing Phone (3a) Lite」になるそう。 RAMは8GB、ストレージは128GBの単一構成で、カラーはブラックとホワイトの2色が