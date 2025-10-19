日に日に気温が下がり始めて、日中は半袖で過ごせても朝晩はグッと冷え込むことも。気負わず羽織れるアイテムを買い足すなら、季節感をもたらしてくれる「コーデュロイシャツ」が一押し！ リサーチする中で見つけたのは、【グローバルワーク】から登場した、こなれ感のあるオーバーサイズシャツ。おしゃれ見えしつつ体型カバーも狙えそうなので、ぜひ秋のワードローブに迎