今日19日(日)は、曇りや雨の所がほとんど。北から次第に寒気が入って、昼間の気温は前日ほど上がらず。夜は朝よりも冷えるため、重ね着などで調節を。北海道では、標高の高い峠を中心に雪が降る所も。日中は所々でにわか雨夜は北海道の一部で雪関東以西は広く雨気象衛星の雲の画像を見ると、冬によく現れる「スジ状」の雲が広がってきているのが分かります。これは、北から寒気が流れ込んでいることを示しています。一方で、南