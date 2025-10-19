18°Ì¡¦²£ÉÍFC¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò2¤Ë¹­¤²¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï10·î18Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤Æ4-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£»ÄÎ±Áè¤¤¤ÎÃæ¤ÇÂç¤­¤Ê¾¡¤ÁÅÀ3¤ÈÆÀ¼ºÅÀ¤Î¥×¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¾­¤ÎMF´îÅÄÂóÌé¤Ï¡Ö¼«¿®¤ÈËþÂ­¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£18°Ì°Ê²¼¤Î3¥¯¥é¥Ö¤¬¹ß³Ê¤¹¤ëJ1¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢²£ÉÍFM¤ÏÁ°Àá½ªÎ»»þ¤Ë²£ÉÍFC¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¤«¤í¤¦¤¸¤Æ17°Ì¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£16°Ì¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤È