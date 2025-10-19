10月19日に38歳の誕生日と迎えるのが女優の木村文乃。7月期の主演ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）では、ラウール（Snow Man）との共演が話題を呼び、今月31日からは出演作『てっぺんの向こうにあなたがいる』が劇場公開される彼女は、プライベートでは1児の母。ここでは彼女が自身のインスタグラムで公開しているおいしそうな料理の数々をまとめてみた！【写真】季節感も彩りも！木村文乃の手料理がおいしそうすぎ