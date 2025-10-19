俳優の城桧吏が主人公を演じるドラマ『終活シェアハウス』（BSP4K・BS／毎週日曜22時）が今夜スタート。大ベテランぞろいの本作で、主人公・速水翔太役を演じる城桧吏に話を聞くと、笑いの絶えない穏やかな現場で、先輩たちにかわいがられながら、多くのことを吸収している様子が伝わるインタビューとなった。【写真】城桧吏がオバサマたちに翻弄される犬系男子を好演！『終活シェアハウス』場面写真本作の舞台は、4人で272歳