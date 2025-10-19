第１０２回箱根駅伝予選会が１８日、東京・立川市などで行われ、前回１４位で敗退した東海大が５位通過した。昨年、熱中症のため、ゴール手前１０メートルで途中棄権したロホマン・シュモン（４年）は個人総合８７位、チーム６位と好走し、２年ぶり５２回目の出場に貢献した。２０２４年１０月１９日。１年前の第１０１回箱根駅伝予選会。ロホマンはゴールラインにわずか１０メートル届かず、力尽きた。季節外れの暑さに見舞わ