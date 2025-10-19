◆大相撲ロンドン公演第４日（１８日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１８日＝大西健太】十両・欧勝海（鳴戸）が、ロンドンの白鳥に襲われかけたことを明かした。欧勝海は１８日の公演前の日中にお土産を購入。荷物を片手にホテル近くの公園へ散歩に出掛けた。公園の湖には白鳥やペリカン、カモがおり「自分は生で白鳥を見たことがなくて、『これが海外サイズか！』」と驚いたという。園内には鳥に