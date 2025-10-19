イッセー尾形（73）が、一人芝居「イッセー尾形の右往沙翁劇場」を上演する。神戸朝日ホールで11月14〜16日に番外編「銀河鉄道に乗ってin神戸」、東京でも有楽町朝日ホールで12月5〜7日に番外編「銀河鉄道に乗って・すぺしゃるin有楽町」を行う。1人でいろいろなキャラクターの人物を演じて、見る者に訴える独特の芸風で“一人芝居の第一人者”とも言われる。半世紀に及ぶ歩みを聞いた。【小谷野俊哉】★100分出ずっぱり「銀河鉄道