▼青森県（青森地方気象台・１９日５時）【津軽】晴れ時々くもり【下北】くもり時々晴れ【三八上北】晴れ時々くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・１９日５時）【内陸】晴れ時々くもり【沿岸北部】晴れ時々くもり【沿岸南部】晴れ時々くもり▼宮城県（仙台管区気象台・１９日５時）【東部】晴れ時々くもり【西部】晴れ時々くもり▼秋田県（秋田地方気象台・１９日５時）【沿岸】晴れ時々くもり【内陸】晴れ時々くもり▼山形県（山形地