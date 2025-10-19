ア・リーグの優勝決定シリーズは１９日（日本時間２０日）、カナダのトロントで第６戦が行われる。前日の１８日（同１９日）は移動日で、前日練習を行ったマリナーズのウィルソン監督が記者会見に出席した。本拠での第５戦で逆転勝ちして３勝２敗とし、球団史上初のワールドシリーズ進出に王手をかけている。同監督は「この時期に集中できることこそが、非常に重要だ。外では騒がしさや雑音がたくさんあるけど、選手たちは本当