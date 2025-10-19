高安（左）を攻める豊昇龍＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】大相撲のロンドン公演4日目は18日、ロイヤル・アルバート・ホールで行われ、大の里、豊昇龍の両横綱と平幕翔猿が初日から4連勝とした。大の里は小結安青錦、豊昇龍は小結高安をそれぞれ下した。ロンドン公演は5日間の成績で優勝を争い、並んだ場合は優勝決定戦が行われる。塩をまく大の里＝ロンドン（共同）