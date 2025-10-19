愛知県田原市で18日夜、廃業した養豚場の建物が全焼する火事があり、警察は現場にいた89歳の男を放火の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、田原市赤羽根町の無職、鈴木政二容疑者(89)です。警察によりますと、鈴木容疑者は18日午後7時ごろ、廃業した養豚場の建物内に止めた軽乗用車に火をつけた非現住建造物等放火の疑いです。火は建物に燃え移り、およそ2時間後に消し止められましたが、軽乗用車と木造平屋建ての建物お