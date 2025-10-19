ドアパンチの被害に遭ったらどうすればいい？対策は？クルマで出かける場合、目的地に着いたら駐車場を利用する必要があります。しかし、用事を済ませて駐車場に戻ると、自分のクルマに傷がついていたというケースは少なくありません。【画像】「えぇぇぇぇ！」 これがトナラーを防ぐ「方法」です！ 画像で見る（25枚）このような被害は、どうすれば防げるのでしょうか。また、自分が加害者側にならないようにする対策も考え