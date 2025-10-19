◆明治安田J1リーグ第34節町田0―0福岡（18日、東京・町田GIONスタジアム）負傷で戦線を離脱していたJ1アビスパ福岡のFW碓井聖生が後半10分から途中出場し、8月16日の鹿島戦（メルカリスタジアム）以来、約2カ月ぶりに復帰。試合はスコアレスドローに終わり、自身もシュートは1本にとどまった。拮抗（きっこう）した展開の打破を期待されて送り出されただけに「途中交代で入った中でチームを勝たせられなかった。得点を決