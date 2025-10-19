【ロンドン＝小沢理貴】大相撲ロンドン公演４日目の１８日、横綱大の里が現地中継などで「トータル・パッケージ（完全無欠）」のニックネームで呼ばれていることについて、「愛称をつけていただいてうれしい。ちゃんと見てくれているんだなと思う」と歓迎した。相撲のうまさが光る関脇若隆景は、「技巧派」といった意味が込められている「スムース・オペレーター」と称されており、「（英語が）よくわからないけど、技術が高い