レーバークーゼン戦で攻め込むマインツの佐野（右）＝マインツ（共同）【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで18日、マインツの佐野海舟はホームのレーバークーゼン戦にフル出場した。試合は3―4で競り負けた。ブレーメンの菅原由勢は敵地のハイデンハイム戦にフル出場。試合は2―2で引き分けた。