イタリアの元フィギュアスケート選手で、２０１４年ソチ五輪銅メダリストのカロリーナ・コストナーさん（３８）。日本を訪れている最新ショットを披露した。日本時間１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＡｒｉｇａｔｏＪＰ」と投稿。コストナーさんは、開催最終日だった１３日に大阪・関西万博に登場。万博屈指の人気パビリオンだった「イタリア館」のセレモニーに参加した。会場の中で記念撮影。スタイル抜群の