ボーンマス戦で競り合うクリスタルパレスの鎌田（左）＝18日（アクションイメージズ・ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで18日、クリスタルパレスの鎌田大地はホームのボーンマス戦にフル出場した。試合は3―3で引き分けた。リーズの田中碧はアウェーのバーンリー戦で後半36分から出場。チームは0―2で敗れた。ブライトンの三笘薫は2―1で勝ったニューカッスル戦でベンチ外だった。