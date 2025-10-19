【アンジェ（フランス）共同】サッカーのフランス1部リーグで18日、モナコの南野拓実はアウェーのアンジェ戦で後半25分から出場し、2分後に先制点につながるパスを出した。チームは追い付かれ、1―1で引き分けた。ルアーブルの瀬古歩夢は2―6で敗れたアウェーのマルセイユ戦で後半39分まで出場した。