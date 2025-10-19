今回は、見え透いたママ友の大嘘に、絶交することを決意した話を紹介します。図々しいにもほどがある…「同じマンションに住み、子供をウチの娘と同じ幼稚園に通わせるMさんというママ友が、かなり苦手です。Mさんは私が運転する車に毎日のように乗せてもらおうとしたり、自分がいらないものを押し付けてきたりするんです。そんなある日、私がコストコに車で行こうとしたところ、Mさんが便乗してきました。正直嫌でしたが、Rさんと