止まらない物価高のあおりを受けているのが…「夜の街」。そんな中 名古屋市中区錦三丁目、通称“錦三”では意外な発見も。東海地方最大の繁華街のいまを追いました。 【写真を見る】名古屋“錦三”のママ｢二次会が減った…｣ 全国で相次ぐクラブやバーの倒産 物価高や人件費高騰で夜の街ピンチ!? 一方で不動産は“繁華街の物件”争奪戦 バーやキャバレー、ナイトクラブの倒産は去年、全国で88件と過去10年で最