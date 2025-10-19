本日10月19日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」には、北村匠海と矢本悠馬が登場！オープニングトークでは、SixTONESの中で付き合いのあるメンバーは？と聞かれた北村と矢本がそろってジェシーの名前を挙げる。矢本はまだデビュー前だったジェシーとの一風変わった初対面を振り返り、ジェシーも「懐かしいですね」と大笑い。一方、ジェシーを「未知の生物」と呼ぶ北村。思わずゾッとしてしまったジェシー