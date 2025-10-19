元スカウト・熊野輝光インタビュー（後編）ドラフト会議のたびに賛否を呼んだ指名の裏には、チームを本気で変えようとする現場の「執念」があった。近本光司、大山悠輔、佐藤輝明......。その名が読み上げられる瞬間、スカウトたちは何を思っていたのか。元阪神のスカウトとしてドラフトの現場に立ち続けた熊野輝光氏がタイガースの転換期を語る。2016年のドラフトで阪神から３位指名された才木浩人（右）と熊野輝光氏photo by