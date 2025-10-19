元スカウト・熊野輝光インタビュー（前編）ドラフトの舞台裏には、知られざる人間ドラマがある。オリックス、巨人、阪神で27年間スカウトとして歩んだ熊野輝光は、これまで多くの選手の獲得に尽力してきた。「獲る」「獲らない」の判断の裏には、現場とフロントのせめぎ合い、そしてスカウトの覚悟があった。仰木彬監督（写真中央）時代の2004年のドラフトでオリックスに入団した（左から）町豪将、金子千尋、光原逸裕、田中彰