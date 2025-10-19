竹俣 紅連載：『紅色の左馬』第28回スポルティーバとフジテレビの競馬中継番組『みんなのKEIBA』とのコラボ企画、竹俣紅アナウンサーの連載『紅色の左馬』。今回は、竹俣アナが休日に競馬場へ行った時の話。それには、ある目的があってのことだという――。ようやく秋を感じられるようになり、馬たちにとっても、観戦する私たちにとっても、過ごしやすい気温になってきましたね。地方交流重賞のJpn?レディスプレリュードが行な