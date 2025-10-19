この記事をまとめると ■OC AUTO SHOW 2025で南カリフォルニアの自動車トレンドを現地取材 ■V8搭載車が激減しフルサイズピックアップにもハイブリッド化の波が到来している ■トヨタ・タンドラが流れを変え環境志向の新たな市場像を形成しつつある アメリカでも地方のカーショーは縮小気味 今回2025年9月下旬から10月上旬にかけ南カリフォルニアに滞在していたのだが、滞在期間中にアナハイム市のアナハイムコンベンションセン