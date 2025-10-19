お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（60）が18日に放送されたフジテレビ「ネタパレ」（土曜後6・30）に出演。お笑いコンビ「土佐兄弟」のコンビ名を言い間違える場面があった。今回は「ショートコントでネタバトル!」として人気芸人8組が集結。参加したのはザ・ギース、超新塾、ネルソンズ、大谷健太、ナイチンゲールダンス、土佐兄弟、パンプキンポテトフライ、ゼロカランの8組が優勝賞金10万円獲得を目指した。