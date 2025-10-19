「生涯収支マイナス４億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が１８日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、３歳牝馬３冠最終戦となる秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）の予想を公開した。粗品は秋華賞のトライアルである紫苑ＳとローズＳの２レースが終了した時点でオークス馬のカムニャックを本命に挙げる予定だったが、「馬体重、調教、枠が決まっ