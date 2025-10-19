中部空港ならではの「珍光景」公式Xが紹介中部国際空港（セントレア）は2025年10月13日、同空港で実現した「印象的な光景」を公式Xで紹介しました。【画像】これが中部空港の上空で実現した「夢の2ショット」です公式Xで公開されたのは、ボーイング747LCF「ドリームリフター」と、ボーイング787「ドリームライナー」が空港周辺の上空で重なるように飛行している写真です。「ドリームリフター」が離陸した直後、ちょうど訓練中