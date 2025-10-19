「結婚していない？ 可哀想……」親戚の集まる法事の場で、久々に会った大叔母から飛び出た無神経なひと言。重い空気を変えてくれたのは、とある人物のフォローでした。今回は、知人のC美さんが体験したエピソードをご紹介します。 まだ結婚してないの？ 「結婚していないなんて可哀想」なんて、化石の価値観です。心配してくれているのはありがたいのですが、どんなことに幸せを感じるかなんて、人それぞれ