俳優のマーク・ラファロが、ウディ・ハレルソンの喧嘩を止めたというエピソードを明かした。２０１３年の『グランド・イリュージョン』のニューオーリンズでの撮影期間中、バーに一杯飲みに行ったところ、危うく大喧嘩になりそうになったウディをマークが止めに入ったそうだ。 【写真】仲裁に入ったマーク・ラファロ ポッドキャスト番組『ホエア・エブリバディ・ノウズ・ユ