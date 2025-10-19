【ワシントン＝阿部真司、中根圭一】米国のトランプ政権に抗議する「ノー・キングス（王様はいらない）」と題したデモが１８日、全米各地で行われた。２５００か所以上で数百万人が参加したとみられ、第２次トランプ政権発足後、最大規模となった可能性がある。首都ワシントンの中心部では参加者が大通りを埋め尽くし、強権的な姿勢を強めるトランプ政権に対し、「憲法を守れ」「独裁者はいらない」などと書かれたプラカードを