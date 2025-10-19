ｔｉｍｅｌｅｓｚ・松島聡（２７）が、俳優の白洲迅（３２）とテレビ朝日系ドラマ「パパと親父のウチご飯」（土曜、後１１・００）でＷ主演を務め、地上波連ドラ初主演を飾った。同作では元ヤンキーの父親役を熱演し、温厚なイメージとのギャップで魅了している。さらに同じｔｉｍｅｌｅｓｚ・猪俣周杜（２４）も出演するなど「ｔｉｍｅｌｅｓｚｐｒｏｊｅｃｔ（タイプロ）」で勢いづくグループへの思いも明かした。元ヤンキ