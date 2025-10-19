その来歴を探る公明党が高市新総裁のもとでは一緒にはやれないとして、連立から離脱する方針を示し、政界は大荒れとなった。親中派の公明党が保守色の強い高市自民党から離れたことを、私はむしろよいことだと見ているのは、10月14日公開の「公明党の連立離脱は『親中vs.反親中』という『政界大再編』の引き金になる…マスコミと野党の『高市いじめ』がもたらす驚きの帰結」にも記した通りだ。ところで、公明党がなぜ中国共産党と