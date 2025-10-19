［J１第34節］横浜FM ４−０ 浦和／10月18日／日産スタジアム代表ウィークによる約２週間の中断期間を経て、横浜F・マリノスが浦和レッズをホームに迎えたJ１第34節の一戦は、ホームチームの４発大勝という結果に終わった。横浜FMは開始６分に谷村海那のゴールで先制すると、34分にジェイソン・キニョーネス、45分にジョルディ・クルークス、45＋５分に植中朝日がネットを揺らし、前半だけで４点をリードした。後半は、選手