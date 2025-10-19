「あいつは右翼だから」「あいつは左翼だから」SNSにはそういう言葉があふれる。では右翼、左翼とはなにか。辞書で調べてみると、大まかに以下のようにまとめられる。⚫︎右翼（うよく）保守的な思想を持つ人や団体のこと。長い間蓄積されてきた伝統（天皇制、王政、身分制）や仕組みなどは簡単に変えるべきではない考え方⚫︎左翼（さよく）革新的な思想を持つ人や団体のこと。人は本来「自由」「平等」で