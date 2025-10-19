東京女子プロレスは18日、東京・後楽園ホールで「AdditionalAttack’25」を開催した。プリンセスタッグ王者組のOberEats（上福ゆき＆上原わかな）がHotShot（まなせゆうな＆凍雅）の挑戦を退け、初防衛に成功した。オーバーイーツには11・9後楽園でHIMAWARI＆鈴木志乃のフレッシュコンビがチャレンジする。上福にとって、まなせはデビュー戦でのパートナーであり、初のタッグ王座挑戦の際にもコンビを組んだ元タッグパ