お笑いコンビ「パーパー」ほしのディスコ（35）が18日に放送されたテレビ東京「すっかりにちようチャップリン」（深夜0・40）に出演。現在、泊まりの仕事を断っている理由を明かした。今回は猫を愛する芸人による頂上決戦「キングオブキャット」と題して放送され、猫好きの芸人たちが「猫ネタ」を披露。観客35人がネタのおもしろさと猫愛を審査し「おもしろ点35点＋猫ラブ点35点」の70点満点で競う“大会”となっている。2