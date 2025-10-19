JR東日本が2026年3月から運賃を値上げする。特に山手線内は普通運賃が16.4％、通勤定期は22.9％、通学定期は16.8％と2桁の上昇になる。日本女子大学名誉教授の細川幸一さんは「物価高の影響があるのだろうが、利用者からは批判が相次いでいる。その根底にはみどりの窓口削減など、利用者の利便性や快適性を軽視する姿勢があるからだ。JR東日本の社員からも問題視する声が上がっている」という――。写真＝iStock.com／Laser1987※