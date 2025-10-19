トランプ大統領の政策に抗議する「NoKings」デモの参加者たち＝18日、ロサンゼルス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】「専制主義に乗っ取られる」。全米各地で18日に行われたデモの参加者たちは口々にトランプ大統領が自身に権力を集中させ、異論を封殺しようとしていると危機感を訴えた。与党共和党は参加者を「米国を憎んでいる」と批判し聞く耳を持つ様子はない。深刻な分断が改めて浮き彫りになった。トランプ氏は、