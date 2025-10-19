TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が18日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。自民党と日本維新の会の連立協議についてコメントした。番組では、自民の高市早苗総裁と維新の吉村洋文代表の会談の様子などを特集。安住アナは「自民党が維新と組んで思い切った政治をやっていただきたいという希望もある中で…予定通り行けば、というところですが、その中であえて維新に心配なところで