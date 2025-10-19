脚本家の三谷幸喜氏（64）が18日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。ある同姓同名の会を作ろうとしたものの断念した経験を明かした。番組では、18日に都内で、同姓同名の「タナカヒロカズ」さんが集まり、ギネス記録を目指したイベントを取材。150人が集まったが、2023年にセルビアでギネス記録となった「ミリツァ・ヨバノビッチ」さんの256人を超えられなかったものの、「タナカヒ