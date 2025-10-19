前編では、野間清治の一人息子・恒（ひさし）が昭和天覧試合で優勝するまでを紹介しました。天覧試合からわずか3年後、彼に異変が現れます。前編『【剣と社業と短すぎる人生と】26歳で天下無敵となった講談社創業者の息子・野間恒が辿った「数奇な運命」』より続く。稽古の後、吐くように天覧試合からわずか３年の後、1937（昭和12）年早春の伊香保道場で、野間恒は稽古後に吐き、日を追うにつれ次第に顔色が青ざめていきました。4