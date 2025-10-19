◆ゼット杯第３７回日本少年野球東日本選抜大会▽準々決勝狭山西武ボーイズ（埼玉西）５―３志村ボーイズ（東京東）（１０月１３日・ヨーク開成山スタジアム）２年生以下の新チームで臨むゼット杯第３７回東日本選抜大会が１１日、開幕し、１３日に４強が決まった。１９日に須賀川・牡丹台野球場で準決勝、決勝が行われる。準決勝では連覇を目指す松戸中央ボーイズ（千葉）と狭山西武ボーイズ（埼玉西）、東京城南ボーイズ（