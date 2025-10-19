◆大相撲ロンドン公演第４日（１８日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１８日＝大西健太】大の里（二所ノ関）と豊昇龍（立浪）の両横綱、幕内・翔猿（追手風）が４戦全勝で、１９日の千秋楽を迎えることとなった。大の里は「ここでやれるのも最後なので、しっかり頑張りたいと思う」と話した。豊昇龍は「無事に４日間終わった。あと１日、何より一番はケガをしないこと。ケガをしないようにして、