◆プロボクシング▽ＷＢＡ・ＷＢＯ女子世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座統一１０回戦ＷＢＯ王者・サラ・ボルマン（判定２―１）ＷＢＡ王者・黒木優子（１８日、ドイツ・ハンブルク）ＷＢＡ女子世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王者・黒木優子（真正）が１８日（日本時間１９日）、敵地ドイツで、ＷＢＯ王者・サラ・ボルマンとの２団体王座統一戦に臨み、１―２の判定負けを喫した。王座統一ならず、ＷＢＡ王座から陥