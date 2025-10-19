◆サッカー◇全国高校選手権静岡県大会▽４回戦常葉大橘６−１磐田北（１８日・常葉ＧＦ）決勝トーナメント（Ｔ）の切符を懸けた１次Ｔ４回戦が行われ、第２シードの常葉大橘が磐田北に６―１で快勝。主将のＭＦ長橋聖悟（３年）が２戦連続２得点と攻撃を引っ張った。加藤暁秀は静岡とのノーシード校対決を制した。決勝Ｔは２０日に抽選会が行われ、２５日にスタートする。橘の頼れる主将・長橋が大量得点の口火を切った。