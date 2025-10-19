創価学会を執拗に「攻撃」した過去自民党総裁選後に公明党が下した「自公連立政権からの離脱」という決断に、永田町が揺れている。総裁選までは、衆参両院で自公の議席数が過半数を割る少数与党を前提に、自民党がどの野党の協力を取り付けて過半数を確保するかが焦点だった。ところが、公明党の連立離脱により、立憲民主党・日本維新の会・国民民主党が首相候補を一本化できれば、政権交代が起きる可能性が生まれた。自民党の新総