「小川は同級生の誇りだったんですけどね……」──そう語るのは、既婚の男性部下X氏との"ラブホ通い詰め"問題がいまだ紛糾している前橋市の小川晶市長（42）の高校時代の同級生だ。【写真】小川市長の“平成の女子高生時代” キリッとした目元と蠱惑的な口元の卒アル写真ほか小川市長は記者会見や市議会で「男女の関係はない」などと説明をしたが騒動はおさまらず、10月12日に市民対話会を開き問題について改めて釈明した。進退